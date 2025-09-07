Warner Bros. Discovery denuncia Midjourney

Warner Bros. Discovery ha denunciato Midjourney. L’azienda californiana è stata accusata di violazione del copyright, in quanto permette agli utenti di generare immagini e video di Superman, Batman, Scooby-Doo, Bugs Bunny e altri noti personaggi protetti dal diritto d’autore. Alla denuncia (PDF) sono allegate alcune immagini che confermano il “furto”-

Terza denuncia per Midjourney

Midjourney offre uno dei migliori servizi per la generazione di immagini e video. Secondo Warner Bros. Discovery, i suoi modelli AI sono stati addestrati con materiali protetti dal copyright. Nella denuncia sono presenti numerosi confronti tra le immagini generate da Midjourney e quelle di fumetti e film. Sono mostrate le riproduzioni quasi fedeli di Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, Joker, Bugs Bunny, Scooby-Doo, Daffy Duck, Tweety, Tom e Jerry, Supergirl, Harley Quinn, Aquaman e altri personaggi dei vari studios.

Gli utenti devono solo inserire un prompt per ottenere immagini e video che sono la copia quasi esatta degli originali. In alcuni casi non è nemmeno necessario indicare il nome del personaggio, ma è sufficiente un prompt generico come “classica battaglia tra supereroi dei fumetti“.

Secondo Warner Bros. Discovery, Midjourney aveva implementato la tecnologia per impedire agli utenti di generare immagini e video, ma ha intenzionalmente rimosso le protezioni per incrementare i profitti. L’abbonamento al servizio costa tra 10 e 120 dollari/mese. L’azienda californiana guadagna quindi milioni di dollari all’anno con il furto di contenuti protetti dal copyright.

Warner Bros. Discovery chiede un risarcimento danni pari ai profitti ottenuti illecitamente da Midjourney o in alternativa 15.000 dollari per ogni violazione, oltre ad un’ingiunzione temporanea e/o permanente per bloccare la generazione di immagini e video protetti dal copyright. Una simile denuncia è stata presentata a metà giugno da Disney e Universal.