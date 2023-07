watchOS 10: Apple parla delle novità per gli sviluppatori

In un’intervista rilasciata a Tom’s Guide nel corso delle ultime ore, Apple ha approfondito le nuove funzionalità di watchOS 10, il nuovo sistema operativo per Apple Watch che è stato presentato in occasione della WWDC 2023 e che verrà rilasciato in autunno, prestando particolare attenzione alle feature destinate agli sviluppatori di terze parti e alle loro app.

watchOS 10: novità per gli sviluppatori terzi

Eric Charles, un membro del team Worldwide Product Marketing di Apple, ha infatti spiegato che l’obiettivo di watchOS 10 è fornire agli utenti l’accesso a “più informazioni a colpo d’occhio che mai” quando alzano il polso. Parte di tale obiettivo viene raggiunto con il nuovo linguaggio di progettazione di Apple per le app integrate su Apple Watch.

Questo approccio si è dimostrato vincente in un’app come Weather, dove ora puoi vedere più informazioni, puoi vedere la velocità del vento, puoi vedere i tuoi dati aggiornati e tanto altro. Aumenta la rilevabilità, aumenta la visibilità.

Da tenere presente che con tali modifiche watchOS 10 potrebbe ricevere critiche da parte dagli utilizzatori di Apple Watch che avevano familiarità con il vecchio stile delle app e della navigazione del dispositivo, ma la “mela morsicata” ritiene che gli utenti riusciranno ad adeguarsi ai cambiamenti in questione nel giro di breve tempo e che altrettanto rapidamente riusciranno ad apprezzarne tutti i vantaggi.

La nuova interfaccia rende davvero facile creare una sorta di mappa mentale per dire ‘questo pulsante ora fa apparire questa cosa’. Pensiamo che la chiarezza di avere la corona digitale per le app e il pulsante laterale per il Centro di Controllo renderà tutto più semplice.

Charles ha altresì parlato dell’importanza degli sviluppatori delle app per Apple Watch, sottolineando quanto sia importante per l’azienda ricevere il loro feedback ogni volta che viene introdotta una nuova API.