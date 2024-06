watchOS 11: funzione Tutto bene per allenamenti all'aperto

Con iOS 17 è stata aggiunta la funzione Tutto bene nell’app Messaggi che consente di far sapere a una persona cara quando si è tornati a casa sani e salvi. Con watchOS 11, a cui Apple a tolto ufficialmente i veli in occasione della WWDC 2024 dei giorni scorsi, viene proposta la medesima funzione su Apple Watch, ma anche per gli allentamenti all’aperto.

WatchOS 11: funzione Tutto bene anche su Apple Watch

Chiunque abbia usato un orologio Garmin avrà probabilmente familiarità con la sua funzione LiveTrack, la quale offre una visione in tempo reale della propria posizione durante un’attività, in modo che amici e familiari possano tenere traccia dei tuoi progressi. Strava Beacon offre funzionalità simili e ora la stessa cosa può essere fatta pure con Apple Watch, grazie alla funzione Tutto bene, facendo sapere ai propri cari che l’allenamento è stato completato con successo.

Andando più in dettaglio, con watchOS 11, i possessori di Apple Watch possono avviare la funzione Tutto ben da Messaggi, ma anche all’interno dell’app Allenamento. Infatti, quando si avvia un allenamento, uno scorrimento verso destra rivela una nuova opzione di check-in.

Se succede qualcosa di inaspettato e si è in ritardo, Tutto bene notificherà automaticamente la cosa come previsto e fornirà agli altri utenti la posizione corrente (se possibile), il percorso intrapreso, il livello della batteria e il servizio cellulare dell’iPhone per farsi contattare.

C’è anche una nuova opzione che consente di attivare i promemoria di Tutto bene, in modo che Apple Watch possa ricordare di inviare un check-in di allenamento ogni volta che viene iniziato un allenamento all’aperto.