watchOS 11: rilevamento automatico dei pisolini

In occasione della WWDC 2024 tenutasi giorni addietro, Apple ha annunciato watchOS 11 per Apple Watch con molte funzioni migliorate per quel che riguarda salute e fitness. A tal riguardo, dall’analisi della versione beta attualmente disponibile per gli sviluppatori, è emerso che il nuovo sistema operativo per lo smartwatch del colosso di Cupertino è in grado di rilevare e registrare automaticamente il sonno, senza dover attivare manualmente o programmare la funzione apposita. Inoltre, si è scoperto che vengono rilevanti anche i “pisolini” fatti durante il giorno.

watchOS 11: monitoraggio automatico di sonno e pisolini

Attualmente, Apple Watch tiene traccia e registra i dati del sonno solo quando la modalità Sonno è abilitata. Inoltre, non c’è alcuna funzione per tenere traccia dei sonnellini. Tuttavia, con watchOS 11 le cose sembrano cambiare. Apple Watch, infatti, pare essere in grado di fare tutto in autonomia e, soprattutto, di registrare pure i pisolini fatti durante la giornata nella sezione Sonno all’interno dell’app Salute.

Nelle sue informazioni di anteprima per watchOS 11, Apple non ha menzionato ufficialmente il rilevamento dei pisolini, ma solo le metriche che vengono raccolte durante il sonno per arricchire alcune funzionalità.

Da tenere presente che il monitoraggio automatico del sonno e dei pisolini durante la giornata è una funzionalità a lungo ricercata dagli utilizzatori di Apple Watch. Già da tempo, però, svariate app di terze parti consentono di compiere queste operazioni, ma sicuramente poterne fruire direttamente senza doversi rivolgere ad altre soluzioni rappresenta un interessante passo in avanti.

Ricordiamo che watchOS 11 è supportato da Apple Watch SE (2a generazione), Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra e Apple Watch Ultra 2.