watchOS 26: widget di terze parti nel Centro di Controllo

In occasione della WWDC 2025, che andrà in scena tra pochi giorni, saranno tolti i veli ai nuovi sistemi operativi di Apple, tra cui anche watchOS 26 per Apple Watch. Quello che ci si aspetta è sicuramente un restyling grafico, ma in base a quanto emerso nelle scorse ore il colosso di Cupertino avrebbe altresì intenzione di introdurre la possibilità di usare widget di terze parti direttamente nel Centro di Controllo dello smartwatch.

watchOS 26: supporto ai widget di terze parti nel Centro di Controllo

Fino a questo momento, il Centro di Controllo ha supportato solo toggle ufficiali e funzioni di sistema, lasciando ben poco spazio alla personalizzazione da parte degli utenti. Con watchOS 26, però, le cose dovrebbero cambiare. Per la prima volta in assoluto gli sviluppatori dovrebbero poter inserire i propri widget all’interno del Centro di Controllo, affiancandoli a quelli nativi come Wi-Fi, batteria e modalità Non Disturbare.

I widget di terze parti potrebbero ad esempio essere utili per avviare allenamenti specifici con determinate app, per riprodurre musica da app terze, per registrare l’assunzione di cibo e acqua e altro ancora.

Un altro aspetto rilevante è relativo alla gestione del layout. Tutto potrà essere organizzato comodamente dall’app Watch su iPhone. Gli utenti potranno aggiungere, rimuovere o riorganizzare i widget a piacimento, senza dover passare per forza per il ben più piccolo display dell’orologio.

Considerando che con iOS 18 è stato introdotto un Centro di controllo personalizzabile che supporta scorciatoie di terze parti su iPhone, ha senso che la funzione possa espandersi anche su Apple Watch.