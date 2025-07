Wayback diventa parte dell'ecosistema FreeDesktop.org

Wayback, il compositore Wayland sperimentale in grado di supportare Xwayland, è da poco entrato a far parte dell’ecosistema FreeDesktop.org. Il componente permette di eseguire applicazioni basate su X11 senza la necessità di un server X completo, garantendo la compatibilità con applicazioni legacy.

Wayback entra a far parte di FreeDesktop.org per migliorare lo sviluppo

Wayback è una layer di compatibilità X11 progettato per eseguirne gli ambienti desktop utilizzando componenti Wayland. L’obiettivo a lungo termine è di sostituire il tradizionale server X.Org, riducendo il carico di manutenzione delle applicazioni X11, nonché di offrire un passaggio più fluido e facilitato per chi fa ancora uso di software non ancora compatibile o ottimizzato per Wayland.

Wayback è stato sviluppato da Ariadne Conill, una sviluppatrice di Alpine Linux e, una volta reso disponibile, ha subito guadagnato popolarità a poche settimane dalla sua nascita. Il progetto fa ora parte di FreeDesktop.org, la piattaforma che definisce standard per ambienti desktop e favorisce la collaborazione tra progetti come GNOME e KDE.

Proprio da qualche giorno, la sviluppatrice ha annunciato l’archiviazione del repository GitHub di Wayback, trasferendo lo sviluppo sul GitLab di FreeDesktop.org. Il passaggio consente di beneficiare di un’infrastruttura più solida, coadiuvata da una comunità di sviluppatori più ampia. Adotta ora anche un nuovo logo, ispirato al classico design di X11, ma con un tocco moderno che riflette la sua visione orientata al futuro.

Wayback è ancora in fase di sviluppo, ma ha già un elevato potenziale per essere il punto di riferimento per le applicazioni che dipendono ancora da X11. La sua capacità di integrare ambienti desktop tradizionali con Wayland lo rende una soluzione versatile, soprattutto per utenti e sviluppatori che desiderano un passaggio graduale verso le tecnologie moderne.

Il progetto è tuttora in continua evoluzione, con nuovi aggiornamenti che migliorano sempre più la stabilità e la funzionalità del componente.