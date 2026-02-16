Waymo migliora la guida autonoma dei robotaxi

Dopo aver annunciato l’uso del modello Genie 3 di Google, Waymo ha svelato la sesta generazione di Driver, l’intelligenza artificiale che governa i robotaxi a guida autonoma. Sono stati apportati diversi miglioramenti a videocamere, radar e LiDAR per garantire la massima sicurezza ai passeggeri (ma le portiere devono essere chiuse da umani).

Novità di Waymo Driver 6

La flotta di Waymo è composta dai SUV elettrici Jaguar I-PACE. La quinta generazione di Waymo Driver sfrutta 29 videocamere con risoluzione fino a 8 megapixel che consentono una visione a 360 gradi. Con la sesta generazione è stato ridotto il numero a 13, ma è aumentata la risoluzione (sensori da 17 megapixel), la portata (fino a 500 metri di distanza), la qualità alle basse luci e il range dinamico.

I veicoli a guida autonoma vedono quindi altre automobili, pedoni, ciclisti, luci dei semafori, segnali stradali e gli ostacoli con maggiore nitidezza e in condizioni di scarsa illuminazione, ben oltre la capacità visiva umana. Il sistema di visione funziona anche in condizioni meteorologiche avverse, grazie alla tecnologia di pulizia integrato per mantenere la visibilità.

Se la visuale è troppo ridotta entrano in gioco LiDAR e radar. Il LiDAR (Light Detection and Ranging) crea una mappa 3D dell’area intorno al veicolo utilizzando impulsi laser. La stessa generazione di Waymo Driver sfrutta quattro unità LIDAR (una in meno rispetto alla precedente generazione) che possono rilevare oggetti vicini (precisione al centimetro) e lontani (fino a 500 metri). Funzionano anche con pioggia intensa, neve e ghiaccio.

Ci sono infine sei unità radar che offrono una copertura a 360 gradi sfruttando le onde millimetriche. Wyamo ha migliorato l’algoritmo per garantire prestazioni superiori in presenza di pioggia, neve e nebbia. Può vedere oggetti fino a 500 metri di distanza anche in totale oscurità.

Wyamo Driver può inoltre ascoltare i suoni ambientali. Diversi EAR (External Audio Receiver) sono posizionati sul tetto dei robotaxi e possono rilevare la provenienza dei rumori durante il viaggio, tra cui quelli generati da altri veicoli (ad esempio ambulanze), dal passaggio di un treno o dal fischietto di un vigile urbano.