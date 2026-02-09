Waymo crea un mondo digitale con DeepMind Genie 3

Waymo userà il modello Genie 3 sviluppato da Google DeepMind per creare mondi digitali che serviranno per l’addestramento dell’intelligenza artificiale (Driver) dei suoi veicoli a guida autonoma. Verranno simulate situazione estreme che possono raramente accadere nel mondo reale, come un elefante che attraversa la strada.

Genie 3 per simulare l’impossibile

Waymo Driver viene addestrato con mondi virtuali prima di vedere le strade pubbliche. Waymo World Model rappresenta l’evoluzione successiva che permetterà di simulare l’impossibile, sfruttando Genie 3. Il modello di Google DeepMind può generare video a risoluzione 720p e supporta l’interazione in tempo reale. Può simulare il mondo reale (animali, piante e altro) e le proprietà fisiche.

Gli ambienti 3D interattivi e fotorealistici di Genie 3 offrono la possibilità di simulare eventi rari, come un tornado o la presenza di un elefante. Gli ingegneri di Waymo possono modificare le simulazioni con semplici prompt in linguaggio naturale, input di guida e layout di scena. Il Waymo World Model genera output multisensore ad alta fedeltà che includono sia i dati delle videocamere che quelli del LiDAR.

I veicoli a guida autonoma vengono solitamente addestrati con i dati raccolti nel mondo reale. Genie 3 consente di simulare situazioni mai incontrate, come eventi atmosferici estremi e disastri naturali. Waymo ha pubblicato alcuni video dimostrativi, alcuni dei quali sono veramente “impossibili”, come un pedone che indossa il costume di un T-Rex.

Waymo World Model può anche convertire i video registrati con smartphone o dashcam in una simulazione multimodale con elevato grado di realismo. Il modello consente inoltre di realizzare simulazioni più lunghe con una drastica riduzione dei tempi di elaborazione, mantenendo un elevato realismo e la fedeltà di riproduzione.

Waymo è disponibile da fine gennaio anche a Miami. I veicoli a guida autonoma sono già attivi in altre cinque città: Los Angeles, San Francisco, Austin, Atlanta e Phoenix. Nei prossimi mesi arriverà anche a Londra.