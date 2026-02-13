Pizza, coca e una portiera da chiudere: i rider e le self-driving car

Due notizie che all’apparenza hanno poco a che fare l’una con l’altra, se non per il soggetto protagonista, accostate ci restituiscono la fotografia perfetta di ciò che è oggi l’ambito hi-tech: innovazione, marketing e la tacita volontà di nascondere sotto il tappeto ciò che non funziona. Stiamo parlando di Waymo, che da una parte presenta la sua guida autonoma di nuova generazione e dall’altra chiama i rider per chiudere le porte delle self-driving car lasciate aperte.

Perché Waymo ha bisogno dei rider?

Iniziamo con la prima. La sesta generazione della tecnologia Driver integra sensori migliorati e componenti meno costosi, così da rendere il servizio di robotaxi più sicuro (un incidente ha coinvolto un bambino) ed economicamente più accessibile. Potrà essere applicato alle nuove vetture Ojai della flotta così come alle Hyundai Ioniq 5 già in circolazione. Per maggiori informazioni rimandiamo al blog ufficiale.

La seconda notizia, invece, racconta di una richiesta piuttosto bizzarra ricevuta da un rider DoorDash. È stata confermata direttamente dalle due aziende coinvolte. Come visibile qui sotto (fonte Reddit), ha ricevuto un’offerta da circa 11 dollari per chiudere la portiera di un’auto lasciata aperta da un passeggero.

Non è un caso isolato. Waymo e DoorDash hanno avviato lo scorso anno una vera e propria collaborazione per far fronte al problema. Se qualcuno scende dalla self-driving car e non chiude, parte la richiesta di intervento. In caso contrario, il veicolo non si può muovere. Le conseguenze per il traffico non sono difficili da immaginare.