Blackout paralizza le self-driving car Waymo: KO a SF

Come si comporta una flotta di self-driving car durante un blackout? Semplice: si blocca, mandando in tilt il traffico. È quanto accaduto nella serata di sabato a San Francisco, con i veicoli di Waymo (Google/Alphabet) fermi in mezzo alla strada. Inevitabilmente, non è trascorso molto prima che le testimonianze invadessero i social.

Le auto di Waymo bloccate a San Francisco

La società ha sospeso il servizio fino al tardo pomeriggio di domenica, dichiarando di volersi impegnare affinché il sistema di bordo possa gestire meglio situazioni di questo tipo. Di seguito il commento di un portavoce affidato al sito TechCrunch.

L’interruzione di corrente di ieri è stata un evento diffuso che ha causato ingorghi in tutta San Francisco, con semafori non funzionanti e interruzioni del trasporto pubblico. Sebbene il guasto dell’infrastruttura dei servizi pubblici sia stato significativo, ci impegniamo a garantire che la nostra tecnologia si adatti al flusso del traffico durante tali eventi.

Cosa è accaduto? Il blackout ha messo fuori uso i semafori di San Francisco. Le auto di Waymo sono progettate per una situazione di questo tipo, istruite ad approcciare un tratto di strada con segnaletica spenta come un normale incrocio a quattro vie. A provocare lo stop improvviso della flotta è stata la portata estesa dell’interruzione, come se il cervellone centrale non riuscisse a elaborare tutte quelle anomalie in contemporanea. A sua volta, il disservizio è stato causato dall’incendio di una stazione del fornitore Pacific Gas & Electric che ha lasciato al buio circa 120.000 clienti.

L’affidabilità delle self-driving car

Quanto accaduto testimonia come la tecnologia su cui poggiano le self-driving car sia per certi versi ancora acerba, non pronta a gestire le eccezioni, nonostante le promesse di chi ha investito molto nel loro sviluppo e ora ha bisogno di monetizzarne l’operatività. È sufficiente dichiarare di voler risolvere un problema, solo dopo che si è manifestato? Si è disposti ad accettare un approccio trial and error per un servizio di trasporto pubblico?

Fortunatamente, oltre ai disagi per il traffico, in questo caso non si sono registrati incidenti. Non poteva ovviamente mancare il commento di Elon Musk, che in un post su X ha sottolineato come i Tesla Robotaxi non si siano fermati durante il blackout, omettendo il piccolo dettaglio che a bordo hanno un conducente in carne e ossa sempre pronto ad assumerne il controllo.