WD 4TB My Passport HDD: MEGA sconto del 25% su Amazon

Per ogni viaggio, serve un passaporto. E se il tuo viaggio è digitale, il WD 4TB My Passport HDD è il compagno ideale per garantirti sicurezza e libertà nel mondo digitale. Attualmente in super sconto del 25% su Amazon, questa unità portatile offre un’affidabilità eccezionale e uno spazio incredibile per archiviare, organizzare e condividere i tuoi preziosi ricordi. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 125,00 euro.

WD 4TB My Passport HDD: le scorte a disposizione sono limitate

Il design elegantissimo e sottile dell’unità My Passport si adatta al palmo della tua mano e è disponibile in una vasta gamma di colori vivaci, aggiungendo stile alla tua esperienza di archiviazione. Ma la sua bellezza non è solo esteriore; questa unità vanta funzionalità avanzate che la rendono un investimento intelligente.

Il modello sottile nasconde al suo interno un potente software di backup che assicura che nessun momento del tuo viaggio digitale vada perso. Puoi configurare facilmente il backup automatico, scegliendo l’ora e la frequenza per trasferire i tuoi file importanti dalla tua console di gioco o PC all’unità My Passport. Inoltre, la protezione con password e la crittografia hardware AES a 256 bit integrata garantiscono la massima sicurezza per i tuoi dati sensibili.

La semplicità è la chiave, e l’unità My Passport è pronta all’uso con il cavo necessario. L’interfaccia USB SuperSpeed (5 Gbps) consente un rapido trasferimento dei dati, garantendo che tu possa continuare a utilizzare l’unità senza interruzioni.

La sensazione di sicurezza è costante con l’unità My Passport. Costruita seguendo severi criteri di durata, resistenza agli urti e affidabilità a lungo termine, questa unità è supportata da una garanzia limitata di 3 anni.

Certificata conforme agli standard di compatibilità di Google, l’unità WD My Passport è anche compatibile con Chromebook, garantendo una versatilità d’uso. Approfitta dell’offerta del 25% su Amazon oggi e acquistalo al prezzo speciale di soli 125,00 euro, prima che sia troppo tardi.

