WD Blue SN550: SSD NVMe da 1TB in FORTE SCONTO

Il disco WD Blue da 1TB si trova in offerta su Amazon a 84,99€, l'ottimo SSD NVMe è scontato del 16%.

Gli SSD di tipo NVMe sono estremamente più compatti di un classico disco per PC. Queste memorie sfruttano le connessioni PCI Express del PC, si installano sulla porta M.2 della scheda madre garantendo prestazioni ben maggiori rispetto ai classici SSD SATA da 2.5 pollici. Inoltre il design estremamente compatto – circa 8cm di lunghezza – offre un ingombro pressoché insignificante all’interno del PC.

Si tratta di un'ottima soluzione per espandere la memoria interna di PC e workstation, senza alcun ingombro e con prestazioni di alto livello. Gli SSD NVMe sono compatibili anche con molti portatili di nuova generazione, alcuni modelli consentono di ampliare la memmoria interna sostituendo il disco installato di fabbrica o aggiungendone un secondo.

Questo WD Blue SN550 da 1TB garantisce ottime prestazioni in lettura e scrittura, con velocità di punta fino a 2.400 mega al secondo.

Oggi è possibile acquistare l'SSD NVMe WD Blue da 1TB in offerta su Amazon a 84,99€, con spedizione Prime e consegna in tempo per i regali di Natale.