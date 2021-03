WD Elements Desktop da 10TB scontato di più di 100€

Anche se i servizi di cloud storage offrono spazio praticamente infinito pagando abbonamenti spesso molto economici, in alcuni casi è meglio utilizzare un disco esterno da collegare al computer per avere la massima privacy. Tra i dispositivi più popolari ci sono gli Elements di Western Digital e Amazon propone il modello da 10 TB al prezzo di 174,88 euro (sconto del 38%).

WD Elements Desktop da 10TB: caratteristiche principali

Lo storage desktop WD Elements con USB 3.0 offre spazio di archiviazione aggiuntivo in maniera affidabile e ad alta capacità, con velocità di trasferimento dati veloci e connettività universale con dispositivi USB 3.0 e USB 2.0. Il design elegante è dotato di capacità fino a 10 TB con tutta l’affidabilità del marchio WD.

La configurazione è assolutamente Plug and Play, quindi pronto per l’uso su PC Windows: è sufficiente inserirlo nella porta USB per aggiungere immediatamente spazio di storage. In una sola unità ottenete la compatibilità con gli ultimi dispositivi USB 3.0 e anche la retrocompatibilità con i dispositivi USB 2.0 e il tutto in dimensioni da 13.5 x 4.8 x 16.58 cm e un peso di 950 grammi.

Come detto, questo Hard Disk esterno può essere acquistato su Amazon a 174,88 euro invece dei consueti 281,09 euro, con un risparmio effettivo di più di 100 euro.