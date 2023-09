WD Elements Portable: HDD 5 TB a -44% (sconto monstre)

Il marchio Western Digital è tra il leader del settore quando si tratta di soluzioni per l’archiviazione dei dati e per il backup: oggi il suo disco fisso esterno da 5 TB della linea WD Elements Portable è proposto con uno sconto del 44% rispetto al prezzo di listino da Amazon. Un affare da cogliere al volo.

Disco fisso esterno: 5 TB e 44% di sconto

Il funzionamento si basa sullo standard USB 3.0 (retrocompatibile con USB 2.0) per garantire una velocità elevata nel trasferimento e ridurre così al minimo le attese. Un’attenzione particolare è state riposta nel design, con una scocca protettiva ideata per proteggere il contenuto mantenendo al tempo stesso un ingombro minimo e un peso irrisorio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 101,99 euro invece di 181,00 euro come da listino, WD Elements Portable da 5 TB è un affare da cogliere al volo. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire, il taglio della spesa è automatico. In sconto anche le versioni da 1 TB a 47,90 euro (-16%) e da 2 TB a 69,99 euro (-42%).

La vendita è gestita direttamente da Amazon, così come la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Se si effettua subito l’ordine, il disco fisso esterno arriverà a casa già domani senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.