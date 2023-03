WD Elements Portable: la versione da 5TB scontata del 41%

Ci sono innumerevoli servizi di cloud storage che offrono spazio praticamente infinito pagando abbonamenti spesso molto economici. Nonostante ciò in alcuni casi è meglio utilizzare un disco esterno da collegare al computer per avere la massima privacy e sicurezza. Tra i dispositivi più popolari ci sono gli Elements Portable di Western Digital e Amazon propone il modello da 5 TB al prezzo di 106,98 euro (sconto del 41%) che corrisponde a un risparmio di più di 70 euro. Non si tratta del prezzo più basso di sempre, ma purtroppo ciò è dovuto anche a un rincaro generale di questi dispositivi. Nonostante ciò il prezzo finale è molto interessante.

WD Elements Portable da 5TB: ottimo sconto Amazon

La serie Elements Portable di Western Digital comprende otto modelli con capacità tra 500 GB e 5 TB. L’unita da 5 TB in offerta su Amazon è il giusto compromesso tra spazio di archiviazione e prezzo. Il termine Portable è ovviamente riferito alla possibilità di portarlo ovunque si vuole con estrema facilità grazie alle ridotte dimensioni (11.05 x 8.2 x 2.08 cm) e al peso contenuto (229.63 grammi).

Lungo un lato ci sono la porta USB 3.0 e il LED di stato, mentre ai quattro angoli della parte inferiore ci sono piccoli gommini antiscivolo. La custodia in plastica, resistente agli urti, nasconde un hard disk da 2,5 pollici. Il dispositivo può essere collegato anche ad una porta USB 2.0, essendo retrocompatibile, ma le prestazioni saranno inferiori.

Il WD Elements Portable da 5 TB è già formattato con file system NTFS per Windows 10, 8.1 e 7. Come detto, il disco può essere acquistato su Amazon a 106,98 euro. Attualmente è il più venduto tra gli hard disk esterni e, oggi, anche uno dei più economici ad avere una tale quantità di spazio disponibile. Le consegne sono rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime e, sebbene non sia il prezzo più basso di sempre, lo sconto è davvero interessante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.