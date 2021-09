WD My Passport per Mac da 2 TB a meno di 100€!

L'alleato ideale per lo storage del vostro Mac oggi è in offerta su Amazon: il disco fisso esterno da 2 TB della linea Western Digital My Passport è acquistabile sullo store online approfittando di uno sconto del 23% sul prezzo di listino. Il costo finale è di 87,82 euro invece dei classici 113,99 euro.

WD My Passport per Mac da 2 TB: caratteristiche principali

La connessione avviene tramite interfaccia USB 3.0 per garantire una velocità elevata nel trasferimento dei dati. Garantito il pieno supporto a funzionalità come Time Machine e alla protezione dei file tramite password. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design con la cover metallica.

La chicca principale è proprio la crittografia hardware integrata aes a 256 bit di con protezione tramite password contribuisce a proteggere i contenuti della vostra vita digitale. Il software WD Discovery incluso nella confezione consente di collegarsi ai più diffusi social media e a servizi di archiviazione quali Facebook, Dropbox e Google Drive in totale sicurezza.

Se state cercando un hard disk portatile per il vostro computer Apple, non lasciatevi sfuggire questa occasione: oggi WD My Passport per Mac da 2 TB è acquistabile al prezzo di soli 87,82 euro invece di 113,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita curata direttamente da Amazon.