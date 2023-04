WD My Passport, SSD portatile 2 TB in forte sconto

Tanto spazio a disposizione per archiviare e portare sempre con sé i propri file, design compatto e resistente, l’affidabilità di un marchio leader: tutto questo trova posto nella SSD portatile da 2 TB della gamma WD My Passport in vendita oggi su Amazon in forte sconto rispetto al prezzo di listino. È compatibile con tutti i computer, i lettori multimediali e persino le console videoludiche come PlayStation o Xbox.

La SSD portatile da 2 TB di WD è in offerta

Arriva a una velocità di 1.050 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura e a 1.000 MB/s in scrittura, così da garantire tempi di caricamento ed elaborazione ridotti al minimo. Tra gli altri punti di forza figurano il supporto alla protezione con password e crittografia, il software incluso per la gestione dei backup e la scocca che la protegge da vibrazioni e urti, persino alle cadute da 1,98 metri di altezza. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Oggi puoi comprare la SSD portatile da 2 TB della gamma WD My Passport, nella colorazione Red, al prezzo finale di 189,27 euro invece di 219,99 euro come da listino, approfittando dell’offerta in corso su Amazon.

È infine da sottolineare che l’e-commerce garantisce disponibilità immediata con spedizione gratuita e spedizione a domicilio in un solo giorno: se la ordini subito entro domani sarà da te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.