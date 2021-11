WD SSD 1 TB in MAXI SCONTO per il Black Friday

Quale periodo migliore per un upgrade del computer o per assemblarne uno nuovo? In entrambi i casi, dai un'occhiata al forte sconto su Amazon per la SSD da 1 TB della linea WD BLACK SN750 SE, proposto in occasione della settimana del Black Friday.

Western Digital BLACK SN750 SE: l'occasione in formato 1 TB

Un'unità di storage PCIe Gen4 (M.2) capiente e veloce, che arriva a 3.600 MB/s nel trasferimento dati in lettura così da garantire prestazioni senza compromessi, ideale sia per il gaming sia per gestire i carichi di lavoro più pesanti nell'ambito della produttività. Per tutti gli altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di far tua questa SSD da 1 TB di Western Digital, marchio leader del mercato, al prezzo di soli 107,99 euro invece di 156,99 euro come da listino, grazie all'offerta Amazon del Black Friday.