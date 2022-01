WD_Black P50 1TB CoD Edition: SSD al top, al minimo storico

Se c’è una categoria di utenti a cui lo spazio davvero non basta mai, questi sono senza subbio i videogiocatori. L’SSD portatile che ti suggeriamo in questo articolo, si rivolge principalmente a loro, ma si adatta perfettamente a qualsiasi impiego che richieda prestazioni al top. Stiamo parlando del WD_Black P50 1TB CoD Edition, oggi al suo minimo storico per soli 158 euro.

SSD portatile WD_Black P50 1TB CoD Edition: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti più interessanti del disco è senza dubbio il design, strutturato per resistere alle più importanti sollecitazioni. Questo, infatti, presenta un coperchio in alluminio forgiato in grado di proteggere il disco da urti e cadute accidentali. La capacità da 1TB consente di archiviare numerosi giochi, oltre che naturalmente file tradizionali come foto, video, documenti o progetti. Il disco è compatibile sia con console che PC, fornendo una versatilità eccezionale per qualsiasi utilizzo. Nel caso di PS4 e Xbox One è possibile salvare i giochi ed avviarli direttamente dall’SSD così da ottenere una vera e propria espansione di memoria.

Si tratta di uno degli SSD esterni più veloci del mercato, grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen2 che fornisce un trasferimento fino a 2000MB/s. Ovviamente è necessario che anche il computer supporti la medesima interfaccia per ottenere le prestazioni massime offerte dal disco. Nel caso delle console, comunque, riesce a sfruttare l’intera banda offerta dalle porte USB. All’interno della confezione è compreso il cavo USB Type-C to Type-A per collegarlo praticamente a qualsiasi piattaforma. Non manca però un cavo USB Type-C to Type-C per il collegamento ai MacBook. Completa la dotazione un codice da riscattare su Call of Duty che offre ben 2400 COD Points.

Grazie ad uno sconto di addirittura 48%, il WD_Black P50 1TB CoD Edition è disponibile a soli 158,66 euro su Amazon, prezzo più basso mai registrato, per un risparmio di ben 150 euro sul prezzo di listino.