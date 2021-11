WD_Black SN850: NVMe PCIe 4.0 per una velocità fino a 7000MB/s, il top assoluto

Quello che ti suggeriamo oggi è uno dei migliori SSD NVMe disponibili sul mercato. Si tratta del WD_Black SN850 1TB, un’unità dalle prestazioni semplicemente estreme rivolto soprattutto ai videogiocatori e i professionisti che non vogliono compromessi.

SSD NVMe WD_Black SN850: caratteristiche tecniche

L’SN850 è una classica unità M.2 2280, che sfrutta però il protocollo PCIe 4.0. Questo consente di raggiungere velocità in lettura fino a 7000MB/s e ben 5300MB/s in scrittura. È retrocompatibile con lo standard PCIe 3.0, naturalmente però con il limite dovuto all’interfaccia sul piano delle velocità. La capacità da 1TB consente di installare un gran numero di applicazioni professionali, lasciando una capienza enorme per i file. Allo stesso modo è sufficiente a contenere un buon numero di videogiochi che inevitabilmente traggono enorme beneficio dalla velocità del disco. In sostanza una periferica versatile, indirizzata ad un utilizzo intenso dove l’affidabilità e la velocità giocano un ruolo fondamentale.

Va ammesso, tuttavia, che si tratta di una soluzione pensata in particolare per i videogiocatori, così come tutta la gamma WD_Black. L’applicazione dedicata alla gestione del disco ne è una dimostrazione. Supporta, infatti, WD_Black Dashboard, uno strumento che consente di monitorare in tempo reale lo stato del disco, l’utilizzo, le condizioni ed ottimizzarlo rapidamente per l’esecuzione dei giochi. Da qui è anche possibile clonare il vecchio hard disk per il passaggio su SSD e tenere sotto controllo le temperature. In conclusione, la proposta di Western Digital punta tutto sulla velocità e l’efficienza, una delle migliori scelte attualmente sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Da non trascurare è infatti la garanzia di ben 5 anni offerta dall'azienda.

Grazie ad un sostanzioso calo di prezzo, a cui si somma un piccolo sconto preapplicato, il WD_Black SN850 può essere acquistato su Amazon a soli 174,98 euro.