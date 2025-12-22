Web hosting a 0 € per un anno: l’offerta IONOS da non perdere

Avere un sito web veloce, stabile e sicuro è oggi un requisito fondamentale per chiunque voglia costruire una presenza digitale credibile. In questo scenario, IONOSsi conferma come il punto di riferimento del web hosting, grazie a un’infrastruttura solida, prezzi competitivi e servizi pensati sia per chi inizia sia per chi gestisce progetti in crescita.

Prestazioni affidabili e disponibilità garantita

IONOS offre una disponibilità del servizio del 99,99%, supportata da un’infrastruttura ridondante e georidondante basata su data center europei. Questo significa che il tuo sito resta online anche in caso di picchi di traffico o problemi tecnici, garantendo continuità operativa e un’esperienza utente sempre fluida.

Piani flessibili e offerta esclusiva

IONOS propone soluzioni differenziate in base alle esigenze:

Standard , ideale per piccoli progetti o siti personali

Plus , pensato per attività in crescita che richiedono più risorse

Premium, dedicato a chi cerca massime prestazioni e scalabilità

Attualmente è disponibile un’offerta esclusiva che consente di provare il web hosting gratis per un anno, con un risparmio fino a 120 €, rendendo IONOS uno dei provider più convenienti sul mercato europeo.

Tutto incluso

Uno dei principali punti di forza del web hosting IONOS è l’offerta “all-inclusive”. Tutti i piani includono dominio gratuito per un anno, certificato SSL Wildcard ed e-mail professionale, eliminando costi aggiuntivi spesso presenti in altri servizi. Il traffico è illimitato e lo spazio di archiviazione arriva fino a 500 GB su NVMe SSD, assicurando velocità elevate e ampio margine di crescita.

Sicurezza avanzata e strumenti professionali

La sicurezza è un elemento centrale dell’offerta IONOS. Ogni piano include protezione DDoS, scansione antimalware, backup automatici fino a sei giorni e sistemi di ripristino rapidi. Per gli utenti più esperti sono disponibili strumenti professionali come SSH, SFTP, WP-CLI, PHP 8.2 e gestione avanzata del server, che permettono di lavorare in modo efficiente e scalare le risorse con un solo clic. Per conoscere l’offerta completa di Web Hosting IONOS clicca qui.