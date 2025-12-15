Web hosting completo a prezzo da non credere: Hostinger è in offerta

Lanciare un sito web o far crescere un progetto digitale non deve essere un’operazione costosa: con la nuova promo Hostinger, puoi risparmiare sensibilmente e ottenere un web hosting completo di tutto, senza investimenti iniziali elevati. Dall’hosting al website builder con AI integrata, Hostinger propone soluzioni complete a prezzi fortemente scontati, con garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni e assistenza attiva 24/7. Scopri i piani a partire da 2,99 euro al mese.

Dal concept al lancio: creare un sito è immediato

La promozione riguarda i principali piani di hosting, tutti con 3 mensilità gratis incluse e sconti fino al 75%. Il piano Premium, ideale per iniziare, è disponibile a 2,99 euro al mese, con uno sconto del 75%. È la soluzione pensata per chi vuole lanciare rapidamente un sito web personale, un blog o un piccolo progetto online.

Il piano Business, proposto a 3,99 euro al mese con 73% di sconto, offre più strumenti e maggiore potenza, risultando adatto a siti in crescita, professionisti e piccole attività. Per chi cerca prestazioni elevate, il piano Cloud Startup garantisce 20 volte più potenza grazie al cloud hosting. In promozione a 7,99 euro al mese con 69% di sconto, è pensato per progetti strutturati, e-commerce e siti ad alto traffico.

Ogni fase della creazione del tuo sito web è supportata da Hostinger. Con il Website Builder, basta descrivere la propria idea: l’AI Website Builder genera automaticamente layout, immagini e testi, lasciando poi all’utente la libertà di personalizzare tutto con un editor drag and drop. Pubblica in pochi istanti blog, siti aziendali, progetti personali e negozi online.

A supporto dell’utente c’è Kodee, l’agente AI di Hostinger, che fornisce assistenza immediata e supporto proattivo nella gestione della presenza online. Backstage AI, invece, lavora dietro le quinte per automatizzare attività, supportare le decisioni e migliorare la visibilità nei risultati di ricerca generati dall’AI.

I piani in offerta includono una dotazione completa di servizi fondamentali. Tra i principali, segnaliamo dominio gratuito per un anno, SSL gratuito, backup automatici settimanali e migrazione gratuita senza downtime. Non mancano email marketing gratuito per un anno, CDN gratuita per la massima velocità e strumenti di gestione per WordPress.

Prezzi scontati, mesi gratuiti, strumenti AI avanzati e servizi inclusi rendono questa offerta Hostinger una delle più interessanti del momento. I piani partono da 2,99 euro al mese e possono essere annullati in qualsiasi momento, oltre a beneficiare di supporto continuo. Approfitta subito della promo Hostinger online.