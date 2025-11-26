 Web hosting con dominio incluso a meno di 2€: offerta Black Friday di Hostinger
L'offerta Hostinger per il Black Friday ti permette di ottenere web hosting con AI website builder scontato fino all'85%.
Porta online il tuo sito web con uno sconto straordinario, grazie alla promo Hostinger per il Black Friday: fino all’85% di sconto su tutti i piani, 3 mesi extra inclusi e dominio gratuito per un intero anno. Inclusi nel prezzo anche garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni e assistenza 24/7.

Attiva subito l’offerta Hostinger

Una promozione Black Friday imperdibile

Questi i piani Hostinger:

  • Premium con tutto il necessario per iniziare: 1,95 euro al mese (85% di sconto)
  • Business per chi vuole crescere: 2,75 euro al mese (82% di sconto)
  • Cloud Startup con i siti web con cloud hosting: 7,45 euro al mese (71% di sconto)

Tutti i piani includono traffico illimitato, certificati SSL, backup automatici, template professionali e email personalizzate. Grazie alla migrazione gratuita, puoi trasferire il tuo sito senza interruzioni.

Crea il tuo sito con il Website Builder AI

Ogni piano integra il Website Builder AI, che consente di creare un sito completo in pochi minuti grazie all’Intelligenza Artificiale, con layout personalizzabili, testi ottimizzati e design moderno. C’è anche l’agente AI Kodee, che aiuta a gestire WordPress in modo semplice e veloce. Non mancano CDN gratuita e uptime del 99,9% che assicura che il sito sia sempre online.

L’offerta Hostinger consente di ottenere dominio gratuito, 3 mesi extra, strumenti AI e piani hosting con sconti fino all’85%, con la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Un’occasione ideale per lanciare un nuovo sito o dare una svolta a uno esistente con un web hosting dal prezzo trasparente e senza rischi. Approfitta dell’offerta Hostinger con il Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 nov 2025

Eleonora Busi
26 nov 2025
