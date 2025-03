Web hosting a 1 €/mese e con dominio gratis: l'offerta di IONOS

C’è anche il dominio gratis nell’offerta speciale proposta oggi da IONOS per il Web hosting. È quella che propone il pacchetto Business con uno sconto dell’88% rispetto al listino ufficiale, per un anno intero. Per molti, può rappresentare la soluzione ideale, utile per portare la propria attività online e per farla crescere raggiungendo nuovi clienti.

La promozione di IONOS per il Web hosting

È la scelta giusta per gestire i propri siti. Include infatti 100 GB di spazio su server remoto in cui salvare le proprie risorse, 100 database di tipo MariaDB o MySQL, una casella email professionale per la corrispondenza e l’accesso SSF, SFTP e WP-CLI. A questo si aggiungono la possibilità di rivolgersi in qualsiasi momento a un consulente personale per ottenere assistenza, la garanzia di poter contare su tempi di caricamento rapidi, sul traffico dati illimitato e la massima sicurezza di un’infrastruttura situata in Europa, che esegue backup automatici periodici e con protezione integrata dagli attacchi DDoS. Per saperne di più, visita il sito ufficiale.

Per quanto riguarda il dominio gratis citato in apertura, è in omaggio per un anno, con la possibilità di scegliere tra indirizzi it, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz e .online. Questo ti permette di portare online e di far conoscere la tua attività, raggiungendo nuovi clienti, fidelizzando quelli già acquisiti e ottimizzando i ricavi facendo leva sulle potenzialità di Internet.

L’offerta speciale di IONOS per il Web hosting con l’88% di sconto sul pacchetto Business non è l’unica disponibile in questo momento. Ci sono anche quelle dedicate ai piani Essential ed Expert, ognuno studiato in modo da rispondere a esigenze specifiche. Trovi tutti i dettagli nella pagina dedicata. I prezzi riportati in questa segnalazione sono da ritenersi IVA esclusa.