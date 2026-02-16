 Web hosting IONOS a 0€ per 12 mesi: dominio, SSL e assistenza 24/7 inclusi
IONOS offre hosting europeo con 99,99% uptime, dominio e SSL inclusi, assistenza italiana 24/7 e primo anno gratis su piano selezionato con 120€ di sconto.
Cloud & Hosting
Se vuoi far crescere il tuo business online con un hosting europeo affidabile, veloce e conveniente, questa è l’occasione giusta: l’offerta attuale di Ionos offre il piano Plus a0 € al mese per 12 mesi. Un’occasione perfetta per chi vuole avviare un sito professionale riducendo al minimo l’investimento iniziale, senza rinunciare a qualità e affidabilità.

Scopri l’offerta di Ionos

Disponibilità garantita al 99,99% e tecnologia europea

IONOS offre un’infrastruttura cloud europea solida, sicura e progettata per garantire performance elevate a ogni tipo di progetto digitale. Grazie a un’infrastruttura ridondante e georidondante situata in Europa, IONOS garantisce una disponibilità del servizio pari al 99,99%. I data center europei certificati e gli aggiornamenti costanti assicurano protezione avanzata dei dati e conformità agli standard di sicurezza.

Ogni piano include certificato SSL Wildcard, protezione DDoS, scansione antimalware e backup automatici fino a 6 giorni. Il tuo sito rimane online, protetto e performante, anche in caso di traffico elevato o imprevisti.

Dominio, e-mail e performance incluse

Tutti i pacchetti includono dominio gratuito per un anno, certificato SSL ed e-mail professionale. Nessun costo nascosto, solo un rapporto qualità-prezzo trasparente e competitivo.

I piani partono dalla versione Standard, ideale per piccoli progetti, fino al Premium con risorse server potenziate e fino a 350 GB su NVMe SSD. Per progetti in crescita, il piano Plus offre 200 GB di spazio, CDN integrata e accesso esteso alle risorse del server.

Grazie all’installazione in 1 clic di WordPress, Joomla o Drupal, puoi pubblicare il tuo sito in pochi minuti. Gli sviluppatori possono lavorare con PHP 8.2, SSH, SFTP, WP-CLI e gestione avanzata tramite file .htaccess.

Assistenza italiana 24/7 e consulente personale

Un altro dei punti di forza è l’assistenza clienti 100% in lingua italiana, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. Oltre al supporto tecnico, è disponibile anche un consulente personale durante l’orario d’ufficio per consigli strategici sul tuo progetto. Per conoscere l’offerta completa di Ionos clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 feb 2026

16 feb 2026
