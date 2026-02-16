Web hosting IONOS a 0€ per 12 mesi: dominio, SSL e assistenza 24/7 inclusi

Disponibilità garantita al 99,99% e tecnologia europea

IONOS offre un’infrastruttura cloud europea solida, sicura e progettata per garantire performance elevate a ogni tipo di progetto digitale. Grazie a un’infrastruttura ridondante e georidondante situata in Europa, IONOS garantisce una disponibilità del servizio pari al 99,99%. I data center europei certificati e gli aggiornamenti costanti assicurano protezione avanzata dei dati e conformità agli standard di sicurezza.

Ogni piano include certificato SSL Wildcard, protezione DDoS, scansione antimalware e backup automatici fino a 6 giorni. Il tuo sito rimane online, protetto e performante, anche in caso di traffico elevato o imprevisti.

Dominio, e-mail e performance incluse

Tutti i pacchetti includono dominio gratuito per un anno, certificato SSL ed e-mail professionale. Nessun costo nascosto, solo un rapporto qualità-prezzo trasparente e competitivo.

I piani partono dalla versione Standard, ideale per piccoli progetti, fino al Premium con risorse server potenziate e fino a 350 GB su NVMe SSD. Per progetti in crescita, il piano Plus offre 200 GB di spazio, CDN integrata e accesso esteso alle risorse del server.

Grazie all’installazione in 1 clic di WordPress, Joomla o Drupal, puoi pubblicare il tuo sito in pochi minuti. Gli sviluppatori possono lavorare con PHP 8.2, SSH, SFTP, WP-CLI e gestione avanzata tramite file .htaccess.

Assistenza italiana 24/7 e consulente personale

Un altro dei punti di forza è l’assistenza clienti 100% in lingua italiana, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. Oltre al supporto tecnico, è disponibile anche un consulente personale durante l’orario d’ufficio per consigli strategici sul tuo progetto. Per conoscere l’offerta completa di Ionos clicca qui.