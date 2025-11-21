Web hosting professionale gratis (per un anno): scopri la promo IONOS

Per affermare la tua presenza in rete, serve più di una semplice vetrina online: hai bisogno di una base solida e ad alte prestazioni. Tutto questo può dartelo IONOS, che lancia un’offerta imperdibile dedicata ai nuovi utenti: web hosting professionale gratis per un anno. Questa promozione a tempo limitato azzera il costo del servizio per i primi 12 mesi. Lo sconto effettivo ammonta a ben 120 euro.

Ecco cosa include il web hosting di IONOS

Il servizio offerto da IONOS assicura una disponibilità garantita al 99,99%: il tuo sito web sarà sempre online. Altre caratteristiche interessanti incluse: 200 GB di spazio su NVMe SSD con traffico illimitato, tecnologia CDN gratuita, possibilità di scalare e 500 GB di storage.

E la sicurezza? A garantirla ci sono il certificato SSL Wildcard, incluso, protezione DDoS, scanner antimalware, backup automatici fino a 6 giorni. Sempre incluso nel piano un dominio gratuito, per un anno, e due caselle e-mail professionali. Installa il tuo CMS preferito, come WordPress, e sei pronto a partire con il tuo nuovo sito web. Che sia un blog, un e-commerce o un portale informativo.

IONOS mette a disposizione un’assistenza clienti in lingua italiana, sempre attiva 24/7. Ogni utente ha inoltre a disposizione un consulente personale dedicato. Approfitta ora dell’offerta a tempo limitato: il web hosting di IONOS è gratis per un intero anno. Lo sconto complessivo è di ben 120 euro per 12 mesi di servizio a costo zero.