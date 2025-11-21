 Web hosting professionale gratis (per un anno): scopri la promo IONOS
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Web hosting professionale gratis (per un anno): scopri la promo IONOS

Con l’offerta IONOS hai 12 mesi di web hosting gratis per lanciare il tuo sito web risparmiando sui costi iniziali.
Web hosting professionale gratis (per un anno): scopri la promo IONOS
Informatica Cloud & Hosting
Con l’offerta IONOS hai 12 mesi di web hosting gratis per lanciare il tuo sito web risparmiando sui costi iniziali.

Per affermare la tua presenza in rete, serve più di una semplice vetrina online: hai bisogno di una base solida e ad alte prestazioni. Tutto questo può dartelo IONOS, che lancia un’offerta imperdibile dedicata ai nuovi utenti: web hosting professionale gratis per un anno. Questa promozione a tempo limitato azzera il costo del servizio per i primi 12 mesi. Lo sconto effettivo ammonta a ben 120 euro.

IONOS, approfitta ora di un anno gratis

Ecco cosa include il web hosting di IONOS

Il servizio offerto da IONOS assicura una disponibilità garantita al 99,99%: il tuo sito web sarà sempre online. Altre caratteristiche interessanti incluse: 200 GB di spazio su NVMe SSD con traffico illimitato, tecnologia CDN gratuita, possibilità di scalare e 500 GB di storage.

E la sicurezza? A garantirla ci sono il certificato SSL Wildcard, incluso, protezione DDoS, scanner antimalware, backup automatici fino a 6 giorni. Sempre incluso nel piano un dominio gratuito, per un anno, e due caselle e-mail professionali. Installa il tuo CMS preferito, come WordPress, e sei pronto a partire con il tuo nuovo sito web. Che sia un blog, un e-commerce o un portale informativo.

Scopri tutti i dettagli della promozione

IONOS mette a disposizione un’assistenza clienti in lingua italiana, sempre attiva 24/7. Ogni utente ha inoltre a disposizione un consulente personale dedicato. Approfitta ora dell’offerta a tempo limitato: il web hosting di IONOS è gratis per un intero anno. Lo sconto complessivo è di ben 120 euro per 12 mesi di servizio a costo zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Aruba lancia il suo Black Friday: sconti del 70% su hosting e domini

Aruba lancia il suo Black Friday: sconti del 70% su hosting e domini
Internxt: sicurezza totale al 90% di sconto per il Black Friday

Internxt: sicurezza totale al 90% di sconto per il Black Friday
Hostinger: per il Black Friday hosting da 1,95 € e dominio gratis

Hostinger: per il Black Friday hosting da 1,95 € e dominio gratis
Il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito da zero con l'AI e sconti fino all’85%

Il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito da zero con l'AI e sconti fino all’85%
Aruba lancia il suo Black Friday: sconti del 70% su hosting e domini

Aruba lancia il suo Black Friday: sconti del 70% su hosting e domini
Internxt: sicurezza totale al 90% di sconto per il Black Friday

Internxt: sicurezza totale al 90% di sconto per il Black Friday
Hostinger: per il Black Friday hosting da 1,95 € e dominio gratis

Hostinger: per il Black Friday hosting da 1,95 € e dominio gratis
Il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito da zero con l'AI e sconti fino all’85%

Il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito da zero con l'AI e sconti fino all’85%
Eleonora Busi
Pubblicato il
21 nov 2025
Link copiato negli appunti