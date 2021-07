Web hosting scontato del 52% con GoDaddy: sicurezza ed affidabilità garantite

Oggi vogliamo suggerirti un’offerta rivolta a professionisti e non solo, che vogliono un proprio sito web ad un prezzo estremamente accessibile. Si tratta del servizio di web hosting GoDaddy, oggi scontato di addirittura il 52% per il piano più completo, una soluzione per avviare o far crescere la propria attività attraverso internet.

Servizio di web Hosting GoDaddy: caratteristiche

I vantaggi di usufruire di un buon servizio di web hosting sono numerosi. In primis quello di avere sempre una copia di backup del tuo sito web su un server sicuro. Tuttavia, GoDaddy offre un ventaglio di possibilità che ti permetteranno di gestire il sito in maniera efficace e semplice. Prima tra tutti la sicurezza, grazie ad un team di esperti informatici costantemente a lavoro per sventare attività sospette e deviare gli attacchi DDoS. Un aspetto da non sottovalutare, per avere la certezza che il proprio sito sia sempre online e non incorrere nelle inevitabili conseguenze di un down prolungato. Parliamo quindi di una serie di vantaggi che, soprattutto in ambito professionale, risultano indispensabili per ottimizzare i risultati del tuo business o, quantomeno, far sì che siano costanti.

Da non sottovalutare è anche il servizio di assistenza proposto da GoDaddy. L’azienda mette a disposizione di ogni cliente un team di esperti pronti ad aiutare e a rispondere a qualsiasi domanda. Ottimo il pannello di controllo, che sfrutta cPanel, una delle piattaforme leader nel settore che garantisce semplicità e affidabilità. Nell’offerta non mancano, in aggiunta, oltre 150 applicazioni gratuite semplici da installare con un solo click. Molto interessante, per chi già possedesse un sito, la possibilità di trasferirlo sui server di GoDaddy. In questo caso godrebbe dei medesimi vantaggi, incluso il prezzo in promozione.

Grazie allo sconto applicato, il piano Deluxe costa solo 9,75 euro al mese, che vi permette di ospitare una quantità illimitata di siti web, acquistabile direttamente dal sito di GoDaddy.