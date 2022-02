WebAnimator now 3 in offerta con sconto del 40%

Per creare un sito web esteticamente gradevole non sono necessarie competenze specifiche, in quanto sul mercato esistono numerosi tool che velocizzano determinate operazioni. Uno dei più noti è WebAnimator now 3 di Incomedia che consente di aggiungere contenuti animati. Sfruttando la promozione in corso è possibile acquistare il software a 49,17 euro.

WebAnimator now 3: sconto del 40%

WebAnimator now 3 consente di creare GIF, animazioni, sfondi, banner, menu e bottoni compatibili con tutti i browser e ogni dispositivo, senza scrivere nessuna riga di codice. L’utente non deve quindi essere un designer professionista per creare contenuti animati da inserire nelle pagine del sito web. Il software include quattro template standard e può esportare il risultato finale in HTML5 e GIF.

WebAnimator now 3 possiede un’interfaccia semplice e intuitiva con vari pannelli integrati. È sufficiente un “drag&drop” per trascinare gli oggetti dalla toolbar allo stage e suddividere il contenuto in scene distinte. Il software offre inoltre una libreria di oltre un milione di immagini royalty-free da importare direttamente nei progetti, cinque nuovi effetti predefiniti e l’evidenziatore della sintassi per l’editor di testo.

Il motore di rendering è stato sostituito con Chromium per ottenere prestazioni migliori. WebAnimator now 3 può essere utilizzato per creare presentazioni aziendali, lezioni interattive e contenuti divertenti. Grazie all’offerta in corso è possibile acquistare il software di Incomedia a 49,17 euro (sconto del 40%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.