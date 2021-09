WebAnimator Now 3, risparmia 18€ utilizzando questo coupon

Vuoi aggiungere delle animazioni al tuo sito web ma non hai le competenze per farlo? Ci pensa WebAnimator Now 3, un utilissimo strumento dalle avanzate funzionalità che permette di aggiungere e generare animazioni in HTML5 senza sfruttare la tecnologia Flash. Grazie ad un esclusivo coupon, potrai acquistarlo ad un prezzo stracciato: 41,99 euro, con un risparmio di ben 18 euro. Basterà aggiungere il codice “affwa2021” spuntando la casella “Ho un buono sconto” in fase di acquisto, per ottenere uno sconto immediato.

Con WebAnimator Now puoi realizzare animazioni web in HTML5 (anche responsive) con pochi click. Il software include template già pronti ad ogni esigenza e personalizzabili al 100% per dare vita in modo semplice ed efficace a slideshow, animazioni, gallerie, gif, banner, bottoni e tanto alto, compatibili con tutti i principali browser e sistemi operativi. L'intuitiva interfaccia fa utilizzo di scene, timeline e fotogrammi e sfrutta anche un'ampia libreria di effetti ed immagini royalty-free da importare direttamente all'interno dei propri progetti.

Riassumendo le funzionalità di WebAnimator Now 3: animazioni responsive (ovvero che si adattano in maniera automatica alle dimensioni della finestra) semplici e veloci, editor di testo, libreria di effetti ed immagini royalty-free, importazione di immagini e file vettoriali, layout predefiniti e completamente personalizzabili, timeline, scene e fotogrammi in un'interfaccia semplice ed intuitiva.

Per poter ottenere WebAnimator Now 3 al prezzo esclusivo di 41,99 euro sarà necessario spuntare la casella “Ho un buono sconto” in fase di acquisto ed inserire il coupon “affwa2021” . Soltanto così sarà possibile ottenere uno sconto di 18 euro rispetto al prezzo originale di 59,99 euro.