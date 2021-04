Webcam 1080p per Skype, Teams e Zoom a meno di 20 euro

Quella che vi proponiamo in questo articolo, è divenuta ormai una delle periferiche indispensabili da abbinare al proprio PC. Si tratta naturalmente di una webcam ed in particolare della Teaisiy camera 1080p, una soluzione economica, ma decisamente funzionale.

Webcam Teaisiy camera 1080p: caratteristiche tecniche

Come suggerisce il nome, la videocamera in questione è in grado di registrare immagini con una risolzuione Full HD (1920x1080p) a 30 fotogrammi al secondo. Molto comoda la funzione di messa a fuoco automatica, che permette di mantenere costantemente a fuoco il soggetto inquadrato. Non manca inoltre una funzione di correzione della luminosità che permette di ottenere immagini chiare e definita anche in ambienti con scarsa illuminazione. Naturalmente non manca il microfono, in questo caso con riduzione del rumore esterno in modo da ottenere conversazioni chiare e cristalline.

La configurazione è decisamente semplice, grazie alla funzionalità plug and play, che richiede semplicemente la connessione in una porta USB per essere immediatamente pronta all’utilizzo. La webcam è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi quali Windows, Mac OS, Linux e Android. È inoltre compatibile con tutti i software per videoconferenze e videochiamate quali Skype, Zoom, Microsoft Teams, Facebook. Interessante, infine, la clip sul quale è stata alloggiata la telecamera, la quale permette di regolarla praticamente in ogni direzione sia sull’asse verticale che orizzontale.

Grazie alle offerte del giorno la webcam è acquistabile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto di 6 euro sul prezzo di listino.