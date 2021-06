Webcam 2K con treppiede a meno di 20 euro

Quella che vi riportiamo oggi è un’offerta semplicemente incredibile su una webcam con risoluzione 2K. Si tratta della Aumdie webcam 1440p, una webcam di ottima qualità proposta da Amazon a meno di metà prezzo, un vero e proprio affare.

Webcam Aumdie 1440p: caratteristiche tecniche

Partiamo proprio dall’obbiettivo, un sensore da 4 Megapixel in grado di riprendere immagini in 2K (1440p) con una frequenza di 30fps. Una risoluzione raddoppiata rispetto alle tradizionali webcam in questa fascia di prezzo, che si traduce in un video estremamente più definito. Presente la funzione autofocus che permette di mantenere automaticamente a fuoco il soggetto ripreso. Non manca il microfono con cancellazione del rumore per conversazioni chiare e cristalline. Molto comoda la copertura per la privacy, rimovibile, che permette di oscurare l’obbiettivo quando la camera non è in utilizzo, unica vera soluzione contro i malintenzionati. In confezione è inoltre presente un pratico treppiede che permette di ottenere il perfetto angolo di ripresa, posizionando la telecamera ovunque.

La funzione plug and play rende la webcam compatibile praticamente con qualsiasi sistema operativo come Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS e Android. Naturalmente può essere utilizzata su tutte le maggiori piattaforme per videochiamate e videoconferenze quali Skype, Teams, Zoom, Google Meet e FaceTime. Interessante, tuttavia, l’ottimizzazione per i software di broadcasting come OBS e XSplit che permette di ottenere un ottimo alleato anche per le dirette streaming. Non sarà un problema, infatti, condividere le proprie sessioni di gioco su Twitch o YouTube, piuttosto che condurre una diretta su Facebook Live.

Grazie alle offerte del giorno, a cui si somma un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, la camera può essere acquistata su Amazon a soli 17,67 euro con uno sconto di ben 18,32 euro sul prezzo di listino.