Webcam 4K con ring light incorporata e tanto ancora (OFFERTA)

La webcam 4K Full HD di Yoroshi è in promozione su Amazon e grazie a un ribasso del 15% te la porti a casa a soli €25,49. Con le spedizioni Prime non solo la ricevi gratuitamente ma le consegne avvengono in appena 24 ore lavorative in quasi tutta Italia. Se non sei abbonato, non temere perché alla fine di questo articolo ti svelo un trucchetto.

Webcam 4K Full HD: con questo gioiellino non ti vedranno più male

La pandemia ti ha insegnato che avere una webcam a casa è quasi indispensabile. Molti computer ormai l'hanno integrata ma solitamente la qualità di questi dispositivi non eccelle. Se vuoi apparire sempre al meglio, questo dispositivo di Yoroshi è un vero portento perché con la sua qualità non ti fa mancare nulla e soprattutto include al suo interno un magnifico microfono.

Il suo sistema a pinza ti permette di poterla agganciare direttamente sopra il monitor del tuo PC ma nel caso tu non potessi, sappi che hai a disposizione anche un cavalletto. Inoltre sulla sua parte superiore presenta un vero e proprio otturatore che poi chiudere e aprire a tua discrezione così da proteggere la tua privacy.

Come già riferito, la risoluzione di acquisizione dei video è un 4K: praticamente Chi sarà in videoconferenza con te ti vedrà come se fosse al cinema. Per non farti mancare niente a un microfono a doppia riduzione del rumore incorporato in modo da poter intrattenere delle discussioni chiare e senza fastidio esterni.

Le caratteristiche non terminano qui visto che è incorporata vi è anche una luce che in base a tre livelli può illuminarti in modo pressoché perfetto.

Insomma, è un portento vero? Allora acquista questa webcam 4K full HD su Amazon a soli €25,49. La ordini e la ricevi a casa in appena 24 ore se possiedi un abbonamento. Se invece sei cliente standard sappi che con la consegna nei punti di ritiro non dovrai pagare neanche €1 in più.