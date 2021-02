Webcam AUKEY a metà prezzo con questo coupon (-30€)

Durante l’ultimo anno le webcam sono diventate rare e costose, lo smartworking e la didattica a distanza hanno contribuito ad una domanda di gran lunga maggiore rispetto all’offerta del mercato. A distanza di diversi mesi la situazione sembre essere tornata stabile, oggi la webcam AUKEY è in offerta su Amazon a 29,99€, un prezzo dimezzato rispetto al listino.

Per accedere all’offerta è sufficiente collegarsi a questa pagina, selezionare la casella relativa al coupon da 30€ e aggiungere il prodotto al carrello, al momento dell’acquisto il prezzo del prodotto risulterà dimezzato. Grazie alla spedizione espressa Prime, la piattaforma di e-commerce garantisce la consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questa webcam AUKEY si connette al PC via USB-A e sviluppa un segnale video in risoluzione FullHD 1080p. Inoltre è dotata di autofocus e microfono, caratteristiche ideali per fare live streaming e partecipare a videoconferenze o lezioni online.

Alla base della webcam è presente un supporto che permette di agganciarla ad un monitor o allo schermo di un portatile, non manca l’attacco a vite per posizionarla su un treppiede.

Per installare la periferica è sufficiente connetterla alla porta USB e attendere l’installazione automatica, una volta effettuata sarà possibile selezionare la webcam tramite le impostazioni video del programma che si intende utilizzare. È compatibile con Windows, MacOS, iOS e Android e supporta tutti i principali programmi come Skype, Google Meet, Zoom e molti altri.

Oggi è possibile acquistare la webcam AUKEY FullHD a 29,99€, applicando il coupon da 30€ in fase d’acquisto. Un prezzo dimezzato per un prodotto utile e semplice da installare.