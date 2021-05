Webcam FHD DAD e Streaming scontata del 35%

Quella che vi suggeriamo oggi è una webcam piuttosto economica, ma di livello semiprofessionale, e soprattutto estremamente versatile. Si tratta della Spedal C920Pro ideale per videochiamate e videoconferenze, perfetta per lo streaming online.

Webcam Spedal C920Pro Full HD: caratteristiche tecniche

Partendo dal sensore, troviamo un obbiettivo a 6 lenti in grado di riprendere immagini Full HD (1080p) con una frequenza di 30fps. L’angolo di ripresa è di ben 120 gradi, piuttosto ampio rispetto alle alternative più economiche. Non mancano le funzionalità di correzione automatica della luce, che permette di avere immagini chiare con una buona fedeltà cromatica, anche in condizioni di scarsa luminosità. La messa a fuoco invece è manuale ed avviene ruotando la ghiera intorno all’obbiettivo. Due i microfoni integrati con cancellazione del rumore, che garantiscono una voce cristallina anche in ambienti disturbati. Per quanto riguarda la configurazione, è sufficiente collegare il cavo ad una qualsiasi porta USB e la cam sarà pronta all’utilizzo, grazie alla funzionalità plug and play.

Abbiamo parlato però di versatilità, questo perché la webcam si sposa bene con qualsiasi utilizzo. Per quanto riguarda la compatibilità con i sistemi operativi, sono supportati Windows, Mac OS, Linux e Android. Non avremo quindi problemi ad utilizzarla tanto sui PC desktop, che su portatili o mobile come smartphone e tablet. È compatibile ovviamente con tutte le applicazioni per videochiamate e videoconferenze come Skype, Teams, Meet, Zoom e FaceTime. Tuttavia, la webcam è stata ottimizzata per software come XSplit o OBS, il che permette di utilizzarla per le dirette streaming su Twitch, YouTube e Facebook Live. Ottima quindi anche per chi desidera condividere online le proprie sessioni di gioco.

Grazie alle offerte del giorno la webcam è acquistabile su Amazon a soli 29,89 euro con uno sconto di ben il 35% sul prezzo di listino.