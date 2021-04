Webcam FHD per DAD e live streaming in offerta

Tra le svariate offerte presenti su Amazon, oggi ha catturato la nostra attenzione una webcam decisamente interessante per il rapporto qualità/prezzo. Si tratta della Aukey Webcam PC-W3, un prodotto ricco di funzionalità premium, ad un prezzo piuttosto contenuto.

Webcam Aukey PC-W3: caratteristiche tecniche

Come sempre partiamo dal sensore, parte integrante per una videocamera, in questo caso un CMOS 1/2,9” in grado di catturare immagini a 1080p (Full HD) a 30 frame al secondo. La configurazione è estremamente semplice trattandosi di un dispositivo plug and play, basterà quindi collegarla a qualsiasi porta USB per essere pronta all’uso. Presenti due microfoni integrati con cancellazione del rumore che garantiscono conversazioni chiare e cristalline. Tra le feature più interessanti troviamo il bilanciamento automatico del colore ed un sensore interno per la correzione automatica della luce. L’abbinamento di queste due funzioni permette immagini sempre chiare anche in condizioni di scarsa luminosità, ed una riproduzione dei colori sempre fedele.

Naturalmente la videocamera è compatibile con i maggiori software per videochiamate e videoconferenze come Skype, Teams, Zoom e FaceTime. Anche dal punto di vista del supporto ai sistemi operativi, ritroviamo sia Windows che Mac OS, oltre ad Android per la massima versatilità anche con i dispositivi mobili. Va sottolineato però che si tratta di un prodotto estremamente versatile, di fatti è ottimizzata per software come XSplit, Facebook Live e OBS. Questo significa che potrà essere utilizzata anche per le dirette online su Twitch, Facebook e YouTube. In sostanza quindi uno strumento ormai indispensabile per la quotidianità in caso di DAD o smart working, ed estremamente utile per l’intrattenimento.

Grazie ad un’offerta lampo, su Amazon è possibile acquistare la PC-W3 a soli 25,99 euro con uno sconto del 35% sul prezzo di listino.