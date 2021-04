Webcam FHD per DAD e smart working a meno di 20 euro

In questo articolo vi suggeriamo uno strumento divenuto ormai indispensabile, a causa del periodo che stiamo attraversando. Si tratta ovviamente di una webcam, ed in particolare della Dericam 1080p, un prodotto decisamente interessante per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

Webcam Dericam Full HD: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal sensore, troviamo un obbiettivo in grado di catturare immagini Full HD (1080p) con una velocità di 30 frame al secondo. Molto interessante la funzione di correzione automatica della luce, che permette di avere immagini chiare e nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. Non manca naturalmente un microfono integrato, in questo caso con cancellazione del rumore, che garantisce una voce cristallina anche in ambienti non troppo silenziosi.

Per quanto riguarda la compatibilità, la camera funziona praticamente su tutti i sistemi operativi più diffusi quali Windows, Linux, Mac OS e Android. Trattandosi un dispositivo plug and play poi, la configurazione è estremamente semplice. Basta collegare la telecamera ad una qualsiasi porta USB per averla da subito pronta all’uso. Grazie alla base ruotabile di 360 gradi in orizzontale, e 180 in verticale, risulterà semplice anche trovare il giusto angolo di cattura. Per quanto riguarda i software invece, è studiata per le videochiamate e le videoconferenze, quindi pienamente compatibile con Skype, Teams, Zoom, Hangout, FaceTime. Da non sottovalutare, infine, la presenza di un coperchio per la privacy. Questo rappresenta l’unico modo davvero sicuro per impedire l’accesso alle immagini da parte dei malintenzionati.

Grazie ad un’offerta lampo, la webcam è acquistabile su Amazon a soli 17,68 euro con uno sconto del 36% sul prezzo di listino.