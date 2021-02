Webcam FHD per videochiamate e dirette streaming

Oggi vogliamo segnalarvi un doppio sconto su una delle periferiche divenute ormai indispensabili tanto a casa quanto a lavoro. Stiamo parlando naturalmente della webcam, e vi segnaliamo in particolare la AGPTek Web Camera 1080p, economica e versatile.

Webcam AGPTek Web Camera 1080p: caratteristiche tecniche

La webcam sfoggia un sensore da 2 Megapixel in grado di riprendere immagini in Full HD (1920×1080) a 30 frame per secondo. Il grandangolo, inoltre, permette di catturare un angolo di 105 gradi, offrendo un campo visivo nettamente più ampio rispetto alle webcam tradizionali. Un aspetto decisamente comodo, è la funzione plug and play. La telecamera, infatti, non ha bisogno di alcuna installazione driver, ma è sufficiente collegarla ad una porta USB per renderla immediatamente funzionante. Non manca inoltre la funzione autofocus che mette automaticamente a fuoco i volti che vengono rilevati all’interno del campo visivo.

La parte audio invece gode di ben due microfoni, uno dedicato alla cattura mentre l’altro provvede alla cancellazione dei rumori circostanti. La combinazione garantisce conversazioni chiare e cristalline per chi ci ascolta, senza il disturbo dei suoni ambientali. Molto buono lo stand che permette innanzitutto di regolare il posizionamento della telecamera in ogni direzione grazie ad una rotazione di 360 gradi ed un’inclinazione di 180. Oltre a poter posizionare la camera sul monitor, è possibile fissarla su un treppiedi e collocarla su un punto qualsiasi della scrivania.

Compatibilità

Menzione particolare va sicuramente alla compatibilità. Come detto in apertura, infatti, la videocamera è estremamente versatile. Ovviamente questa può essere utilizzata per ragioni professionali (e non solo) per chiamate e videoconferenze su Zoom, Skype e Microsoft Teams. Tuttavia non manca la possibilità di utilizzarla su piattaforme diverse dal PC, come le console da gioco quali Xbox e Play Station. Inoltre presenta la compatibilità con i maggiori software per lo streaming come OBS (Open Broadcaster Software) per effettuare le dirette su YouTube, Facebook o Twitch.

Il portale offre uno sconto del 26%, che va sommato ad un ulteriore sconto del 10% attivabile tramite un coupon direttamente nella pagina prodotto. In questo modo potremo acquistare la webcam su Amazon per soli 17,90 euro con un risparmio di ben 9 euro sul prezzo di listino.