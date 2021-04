Webcam Full HD 60fps compatibile con OBS in offerta

Inevitabilmente molti di noi per studio, per lavoro o anche solo per tenersi in contatto con amici e parenti, non possono più fare a meno di una webcam. Per questa ragione oggi vi proponiamo un’offerta sulla Spedal Stream Webcam 1080p60, un prodotto caratterizzato da una forte versatilità ed un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante.

Webcam Spedal Stream: caratteristiche tecniche

Partiamo subito con il sensore, cuore della camera che offre ben 6 lenti in grado di catturare immagini in Full HD (1080p) a 60 frame al secondo. Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta una peculiarità rispetto ai prodotti concorrenti, in grado di offrire una fluidità del video difficilmente ottenibile in questa fascia di prezzo. La configurazione invece è estremamente semplice. Si tratta di un dispositivo plug and play, che non richiede quindi l’installazione di software o driver. È sufficiente collegare la webcam ad una porta USB e sarà immediatamente pronta all’utilizzo. Ottima la compatibilità con PC e dispositivi mobili, grazie al supporto per Windows, Linux, Mac OS e Android. Ancor più interessante il supporto per console da gioco come Xbox One (non con PS4).

La videocamera di Spedal, come detto in apertura, è infatti uno dei prodotti più versatili in questa fascia di prezzo. Naturalmente è compatibile con i maggiori software per videochiamate e videoconferenze come Skype, Zoom, Teams e FaceTime. Tuttavia è studiata per offrire un ottimo strumento anche per gli streamer. La camera è ottimizzata per OBS (Open Broadcaster Software) e garantisce un elevata qualità dell’immagine durante le dirette su Twitch, YouTube e Facebook. Con un doppio microfono per la cancellazione del rumore, ed una base completamente orientabile, la proposta di Spedal è un piccolo gioiello per chi cerca la massima funzionalità, ad un prezzo decisamente contenuto.

Grazie alle offerte del giorno, la webcam è acquistabile su Amazon a soli 38,25 euro con uno sconto di ben 21,74 euro sul prezzo di listino.