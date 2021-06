Webcam Full HD con autofocus a metà prezzo

Se siete alla ricerca di una buona webcam FHD, ma che non costi troppo, oggi vi riportiamo un’offerta lampo davvero interessante su Amazon. Si tratta della Homscam Full HD, una webcam di ottima qualità, oggi a metà prezzo per poche ore.

Webcam Homescam Full HD: caratteristiche tecniche

Iniziamo subito dall’obiettivo, un sensore CMOS a 6 lenti in grado di catturare immagini con una risoluzione di 1920×1080 a 30 frame al secondo. Accompagnato dall’autofocus e la correzione automatica del colore, è in grado di fornire immagini nitide con una buona fedeltà cromatica anche in ambienti scarsamente illuminati. Molto interessante la presenza di due LED che indicano lo stato di connessione della camera e l’eventuale attivazione della ripresa. Presente un microfono integrato di buona qualità, non ai livelli di una configurazione a doppio microfono, ma che garantisce conversazioni chiare anche in ambienti leggermente disturbati dai rumori. Grazie alla funzione plug and play invece, la configurazione è estremamente semplice, in quanto basta collegare la periferica ad una qualsiasi porta USB e sarà immediatamente pronta per l’utilizzo.

Dal punto di vista della compatibilità, la camera supporta Windows, Mac OS, Linux e Android. Perfetta quindi per videochiamate e videoconferenze sui principali software come Skype, Teams, Zoom, Google Meet e FaceTime. Tuttavia, si tratta di un prodotto estremamente versatile, utile per chi desidera effettuare dirette in streaming per condividere i propri momenti anche durante i videogiochi. La telecamera, infatti, è ottimizzata per software di broadcasting come OBS, permettendo di fare live su Twitch, YouTube e Facebook Live. Insomma, uno strumento decisamente per ogni circostanza di lavoro, studio o svago.

Grazie ad un’offerta lampo la webcam è acquistabile su Amazon a soli 20,21 euro con uno sconto di ben 19,79 euro sul prezzo di listino.