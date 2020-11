Webcam Full HD per PC e console a meno di 20 euro

Oggi tra le offerte di Amazon vogliamo suggerirvi un prodotto divenuto ormai indispensabile in questo periodo. Si tratta di una webcam per PC, un modello piuttosto sobrio, semplice ed economico ideale per videoconferenze e videolezioni. Parliamo della wansview Webcam 1080p, che con una spesa piuttosto contenuta, vi permetterà di accedere a tutte le attività trasferitesi per il momento sul web.

Accessori: webcam Full HD plug and play a meno di 20 euro su Amazon

Questa videocamera è una delle più semplici da utilizzare. Si tratta di una periferica plug and play, che non richiede quindi alcuna installazione driver. Possiede un sensore da 2 megapixel in grado di offrire un’immagine Full HD a 30fps. Sia l’obbiettivo che la clip di fissaggio sono orientabili rispettivamente di 75 e 180 gradi. In questo modo potremo fissare la webcam praticamente ovunque, ed ottenere in ogni caso il giusto angolo per la ripresa.

Non mancano ben 2 microfoni incorporati per la soppressione dei rumori di fondo, e la correzione della luce che garantisce immagini sempre nitide. Spicca tuttavia l’ampia compatibilità della periferica. La webcam infatti non solo è compatibile con diversi sistemi operativi PC (Windows/Mac), ma anche con la maggior parte delle console da gioco come PS4 ed Xbox One e sistemi Android. Questo significa che potremo utilizzarla in diversi scenari, senza dover comprare un prodotto dedicato per ogni apparecchiatura.

Al prezzo di 19,10 euro su Amazon, con uno sconto di circa 11 euro sul prezzo di listino, è sicuramente un prodotto interessante in un contesto come quello che stiamo vivendo negli ultimi mesi.