Webcam FullHD AUKEY in offerta con questo coupon (-10€)

L’ultimo anno ha messo a dura prova la produzione di webcam, lo smartworking e la didattica a distanza hanno contribuito ad una domanda di gran lunga maggiore rispetto all’offerta del mercato. Ad oggi il problema sembra rientrato e il modello AUKEY è in offerta su Amazon a 29,99€, lo sconto di 10€ si attiva selezionando la casella relativa al coupon e procedendo all’acquisto a prezzo ridotto.

Webcam perfetta per la Didattica a Distanza

La webcam AUKEY si collega al PC via USB-A e si interfaccia con tutte le principali piattaforme di live streaming e i programmi per videoconferenze e registrazione video. Il segnale sviluppato e in risoluzione FullHD 1080p e garantisce una qualità più che adeguata per partecipare a riunioni o a lezioni a distanza via Google Meet, Skype, Zoom e altri. È presente anche un microfono integrato dotato di un sistema di riduzione del rumore.

Per installare la periferica è sufficiente connetterla alla porta USB e attendere l’installazione automatica, una volta effettuata sarà possibile selezionare la webcam tramite le impostazioni video del programma che si intende utilizzare.

Alla base dell’ottica è presente un supporto per agganciare la webcam allo schermo del portatile o ad un monitor esterno, non manca un supporto a vite per sfruttare un treppiedi e collocare la periferica più distante dal PC.

Oggi la webcam AUKEY è in offerta su Amazon a 29,99€, con uno sconto di 10 euro applicando il coupon in fase d’acquisto. Il prodotto è compatibile con la spedizione espressa gratuita per i clienti abbonati Prime.

