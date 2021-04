Webcam FullHD e riduzione del rumore a soli 6€

Oggi vogliamo proporvi un’ottima webcam estremamente economica, ma dal rapporto qualità/prezzo eccezionale. Si tratta della Anykuu Webcam 1080p, una videocamera estremamente versatile utile per tutte le esigenze quotidiane e non solo.

Anykuu Webcam 1080p: caratteristiche tecniche

Questa webcam è in grado di riprendere immagini in Full HD (1080p) a 30 frame al secondo. Manca l’autofocus, ragione per cui la messa a fuoco andrà regolata manualmente. Presente, tuttavia, la correzione automatica della luce che permette di ottenere immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. La camera incorpora inoltre ben due microfoni, uno dedicato alla cancellazione dei rumori, che concede conversazioni chiare e cristalline. Da non sottovalutare la funzione plug and play, il che significa che è sufficiente collegare la webcam ad una qualsiasi delle porte USB per averla pronta all’uso. Non vi è quindi la necessità di installare driver o software esterni.

Naturalmente la webcam è compatibile con la maggior parte delle applicazioni per videochiamate e videoconferenze come Skype, Teams, Zoom o FaceTime. Come premesso però si tratta di un prodotto estremamente versatile, innanzitutto perché offre la compatibilità con la maggior parte dei sistemi operativi quali Windows, Mac OS, Linux e Android.

Grazie ad un’offerta lampo la camera è acquistabile su Amazon a soli 6,29 euro.