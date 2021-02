Webcam FullHD per PC: soli 10€ grazie a questo coupon

Le webcam sono diventate un bene primario durante gli scorsi 12 mesi, smartworking e didattica a distanza hanno contribuito ad aumentare sensibilmente le richieste di mercato. Per diversi mesi non tutti sono riusciti ad acquistare una webcam, a causa del limitato numero di pezzi disponibili, oggi la situazione sembra migliorata e diversi modelli sono disponibili in pronta consegna. Su Amazon è possibile acquistare una webcam FullHD a soli 10,87€, per accedere all’offerta è necessario collegarsi a questa pagina e selezionare la casella relativa al coupon del 7%, che si aggiunge allo sconto già applicato del 53%.

Questo modello del marchio Lasamot è dotato di tutte le caratteristiche necessarie per effettuare videoconferenze, colloqui di lavoro, didattica a distanza e molto altro. Si connette al PC tramite USB 2.0 e restituisce un segnale video in risoluzione FullHD 1080p. È compatibile con Windows, MacOS, iOS, Android e supporta tutti i principali programmi come Skype, Google Meet, Zoom e molti altri. Basta connettere la periferica alla porta USB e attenderne l’installazione automatica, una volta effettuata sarà possibile selezionare la webcam tramite le impostazioni video del programma che si intende utilizzare.

La webcam FullHD Lasamot è in offerta a 10,87€, un costo basso per un dispositivo utile e semplice da usare.