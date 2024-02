Webcam Logitech Brio 500: sconto IMPERDIBILE del 23%

La webcam Logitech Brio 500 è il must-have per chiunque cerchi un’esperienza di videochiamata superiore. Con una risoluzione Full HD 1080p, questa webcam offre un’immagine nitida e dettagliata che ti permette di vederti e farti vedere al meglio durante le tue riunioni online o le tue sessioni di telelavoro. Attualmente in mega sconto del 23% su Amazon, questo è il momento ideale per acquistarla al prezzo speciale di soli 106,99 euro, anziché 139,00 euro.

Webcam Logitech Brio 500: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Ma ciò che distingue veramente la Logitech Brio 500 è la sua tecnologia avanzata. Grazie a RightLight 4, la webcam si adatta automaticamente all’illuminazione dell’ambiente circostante, garantendo che tu sia sempre ben visibile, anche in condizioni di scarsa illuminazione. E con RightSight, l’inquadratura automatica ti assicura di rimanere sempre al centro dell’attenzione, anche mentre ti muovi liberamente durante le tue chiamate.

La funzione Show Mode ti consente di mostrare il tuo lavoro o altri oggetti sulla tua scrivania con facilità, inclinando la webcam con una sola mano. E i due microfoni con riduzione del rumore assicurano che la tua voce sia sempre chiara e nitida, anche in ambienti rumorosi.

Ma la Logitech Brio 500 non è solo prestazioni: è anche sicurezza. Con la copertura per la privacy integrata, puoi bloccare completamente la telecamera quando non la stai utilizzando, garantendo la tua privacy e tranquillità tra una riunione e l’altra.

Con un campo visivo di 90 gradi, avrai abbastanza spazio per muoverti comodamente o per includere altre persone nella tua chiamata. E grazie all’app Logi Tune, puoi personalizzare facilmente le impostazioni della tua webcam, regolando lo zoom, il microfono e altro ancora.

In conclusione, se stai cercando una webcam di alta qualità con funzionalità avanzate, la Logitech Brio 500 è la scelta perfetta per te. E con uno sconto speciale del 23% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarla. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 106,99 euro, prima che sia troppo tardi.

