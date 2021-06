Webcam Logitech C920S: a questo prezzo è un regalo

Uno dei migliori modelli in assoluto tra le webcam della famiglia Logitech oggi è disponibile ad un prezzo improvvisamente tagliato del 30%. Merito delle tradizionali offerte lampo di Amazon, che in questo caso creano un'opportunità irripetibile per mettere sul proprio monitor il miglior occhio possibile per le proprie riprese.

Logitech C920S HD Pro, a questo prezzo è un regalo

La webcam è diventata un elemento assolutamente indispensabile da quando DaD e smart working sono diventati il pane quotidiano per le proprie attività. Poter contare su una webcam di alta qualità come la Logitech C920S HD Pro significa inviare agli altri immagini di maggior nitidezza, con focus sempre ottimizzato, con massima luminosità in ogni situazione. Può essere usata non solo su Meet o Skype, ovviamente, ma può ambire anche a ruoli ben più ambiziosi per la registrazione di video da caricare in un secondo momento: l'obiettivo Full-HD ben si presta a ruoli importanti e la messa a fuoco automatica è la massima garanzia di un risultato sempre eccellente.

Inutile sottolineare l'importanza del brand, infine: Logitech è sinonimo di qualità ed il modello C920S HD Pro è uno dei punti di forza che in questo momento può offrire in assoluto il miglior rapporto qualità/prezzo. Completano le specifiche l'audio stereo (che consente di evitare microfoni aggiuntivi) e l'apposito meccanismo di sicurezza con cui celare facilmente alla vista il proprio lavoro: non serve più la pecetta di scotch sull'obiettivo, ora ci pensa Logitech con l'apposita mascherina richiudibile a mano per una piena sicurezza.

Lo sconto del 30% è la goccia che fa traboccare il vaso: solo 69,98 euro per la Logitech C920S HD Pro è un invito a nozze per quanti stavano aspettando la miglior opportunità per cambiare la propria webcam o per arricchire la propria postazione. Con ogni probabilità l'offerta lampo durerà soltanto per la giornata di oggi e, sebbene non sia esplicitamente indicata in pagina la scadenza, non perdurerà in ogni caso troppo a lungo. L'acquisto è peraltro del tutto compatibile con la “Carta del docente”, potendo così essere acquistata anche con i bonus appositamente elargiti.

L'occasione è servita: l'offerta è qui.