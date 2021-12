Webcam Logitech da veri professionisti: prodotto TOP

Una webcam di qualità ci vuole proprio: questi ultimi due anni ti hanno insegnato che questo piccolo dispositivo molte volte è passato inosservato, ma in verità è veramente indispensabile. Se ancora non puoi fare affidamento su un prodotto che ti soddisfi al 101% allora prendi in considerazione questo modello di Logitech in promozione su Amazon. Con soli 65,99€ te lo porti a casa visto il ribasso del 37% che è seriamente imperdibile.

Non solo, le spedizioni sono veloci e gratuite soprattutto se hai Prime visto che in uno o due giorni il pacco arriva a casa tua.

Logitech C920: una webcam da custodire con cura

Una bell webcam è indispensabile ma questo già te l'ho detto. Con questo prodottino firmato Logitech non puoi proprio sbagliare visto e considerato che è spaziale. Grazie sua base a clip si auto regge al monitor del tuo computer e ti fa apparire sempre al meglio.

In particolar modo ti mette a disposizione una lente Full HD da 1080 pixel che ti monitora a 30 fps così da apparire non solo in forma smagliante ma anche fluido come se fossi davvero davanti agli occhi di qualcuno e non su un semplice display. Al suo interno non mancano:

un sistema che auto regola la luminosità ;

; un microfono che recepisce la tua voce nei migliori dei modi.

Non devi preoccuparti perché è compatibile sia con sistemi Windows che MacOS e Chromebook in più funziona con tutti i software più in voga.

Acquista subito la tua webcam Logitech su Amazon a soli 65,99 euro. La ordini e la ricevi a casa in uno o due giorni grazie alle spedizioni Prime.

Ps: il prezzo dell'offerta è variabile, per evitare che possa cambiare non tergiversare troppo.