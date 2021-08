Webcam per PC: mai più senza con questa OFFERTA

La Webcam per PC di Nulaxy è in promozione su Amazon: con un doppio sconto la riesci a pagare solamente 29,99€, ossia una decina di euro in meno rispetto al prezzo originale. Ti basta attivare il coupon e completare l'ordine per riceverla non solo in tempi record, ma anche gratuitamente in tutta Italia.

Videochiamate e lezioni in Full HD con questa Webcam per PC

L'anno appena passato ti ha insegnato che avere una webcam a portata di mano è indispensabile. Molti computer la hanno già incorporata, ma ahimè saprai bene che la qualità lascia molto a desiderare. Se vuoi apparire sempre al massimo, allora questo gioiellino fa per te. Semplice da installare e altrettanto da utilizzare, ti consente di ottenere una qualità elevata.

Con il suo corpo ben attrezzato, la agganci direttamente al monitor del computer e stai tranquillo. Ovviamente non rovinerà il tuo schermo e non cadrà neanche nel bel mezzo della riunione. Come obiettivo vanta una lente da 1080p Full HD a 30 FPS, il che significa che vieni ritratto in alta qualità.

Tra le altre caratteristiche non mancano funzioni d'eccezione come l'autofocus e la presenza di un doppio microfono stereo. Dunque anche sul lato sonoro puoi non farti problemi.

Oltre che con Windows è compatibile anche con Android 4.0 e versioni successive, Linux e Ubuntu.

Quando non la utilizzi, infine, hai a disposizione una copertura integrata: ti basta girarla e l'obiettivo viene coperto così tuteli la privacy.

Sei interessato? Allora acquista subito questa Webcam per PC su Amazon a soli 29,99€. Ricorda di attivare il coupon, i pezzi disponibili sono pochi. Con le spedizioni Prime la ricevi in massimo 48 ore, ma se non sei abbonato ricevila comunque gratuita optando per le consegne nei punti di ritiro: ci impiegheranno soltanto qualche giorno in più.