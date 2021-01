Webcam QueenDer 720P con NC a soli 8€ su Amazon!

In questo delicato periodo in cui la didattica a distanza e lo Smart Working stanno ancora avendo un’importanza notevole, uno dei principali accessori informatici utili proprio in questo genere di attività è la webcam. Quest’oggi vi vogliamo parlare di un’offerta a tempo Amazon che riguarda una delle webcam più economiche e a sua volta performanti in vendita su Amazon. Si tratta della QueenDer 720P e la trovate a soli 8 euro.

Webcam QueenDer 720P: caratteristiche principali

La webcam QueenDer 720P presenta una risoluzione massima di 1280 x 720 pixel con un obiettivo in vetro da 2 Megapixel che offre una tecnologia di correzione dell’immagine e l’HDR con cui regola automaticamente il colore e la luminosità per donare un’illuminazione naturale in modo da apparire sempre al meglio anche in penombra.

La webcam presenta anche una tecnologia di miglioramento facciale che ottimizza l’immagine automaticamente e grazie alla tecnologia di compressione video H.264 offre una qualità video eccellente anche su Skype, FaceTime, OBS, XBOX ONE, Hangouts, Facebook, Zoom, Twitch e altro.

Disponibile anche una messa fuoco automatica e cattura video con un angolo di visione fino a 110°, ideale per webinar, videoconferenze, streaming live e quant’altro. Il microfono stereo digitale incorporato riduce automaticamente il rumore e rende il suono più puro e chiaro anche a distanza notevole dal dispositivo.

La webcam QueenDer 720P è molto semplice da usare grazie all’interfaccia Plug & Play per cui non richiede l’installazione di alcun driver aggiuntivo ed è compatibile con Windows, Mac OS, Chrome OS, Smart TV, Android e altri sistemi operativi. All’interno della confezione sono anche presenti due otturatori con cui è possibile coprire la webcam quando non è in uso per impedire ad eventuali hacker di spiarvi.

Tutto questo è acquistabile su Amazon al prezzo di soli 8 euro euro con uno sconto del 49% rispetto al prezzo di listino.