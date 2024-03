Webcam Trust in esclusiva Amazon a un prezzo piccolissimo!

State cercando una nuova webcam capace di cogliere immagini nitide? La nuova webcam prodotta da Trust è proprio il prodotto che fa per voi. Correte su Amazon e sarà vostra a soli 22,49 euro scontata addirittura del 44% sul prezzo di listino.

Webcam Trust per PC: specifiche tecniche

Con questa Webcam non avrete più problemi di immagini poco nitide e audio a scatti. Con un unico collegamento USB potrete effettuare videochiamate senza interruzioni da qualsiasi monitor o laptop su Zoom, Teams, Skype, Meet ecc. In esclusiva Amazon Trust ha equipaggiato la vostra nuova Webcam con una risoluzione Full HD, obbiettivo a focus fisso e 30 fps. Inoltre, due microfoni integrati registreranno le vostre voci eliminando i rumori di fondo.

La spia LED vi indica se la webcam è in funzione con programmi come Teams, Zoom, Meet, Skype, Hangouts e tanti altri. Presente poi un unico collegamento USB: non vi occorre altro per la connessione a PC, laptop, Chromebook, iMac o MacBook.

Acquista la Webcam per PC targata Trust per videochiamate perfette, su Amazon all’incredibile prezzo di 22,49 euro. Con Amazon Prime riceverete spedizioni in pochissimo tempo e soprattutto gratis!