Webcam Trust Tyro: Full HD, adatta per lo streaming e in offerta

In un periodo in cui la domanda ha nettamente superato l’offerta, almeno nei confronti dei produttori riconosciuti come di riferimento per il settore, vi riportiamo una promozione su un’ottima webcam. Si tratta di un buon prodotto per il rapporto qualità/prezzo, che offre una discreta dotazione. Stiamo parlando della Trust Tyro, un prodotto di buona qualità, essenziale in un periodo caratterizzato da smart working e smart learning. Utile infatti soprattutto agli insegnanti che possono acquistarla con la Carta del Docente.

Trust Tyro: caratteristiche tecniche

Il produttore olandese infatti si è ritagliato una discreta fascia di mercato proponendo prodotti dalla qualità discreta, ad un prezzo estremamente aggressivo. La Tyro non fa eccezione. Si tratta di una webcam in grado di riprendere immagini con una risoluzione di 1920×1080p (Full HD). Una delle caratteristiche fondamentali è la correzione automatica del bianco, che permette di trasmettere immagini chiare e ben calibrate cromaticamente.

Si tratta inoltre di un dispositivo plug and play, il che vuol dire che basterà collegarla ad una porta USB e sarà pronta all’uso. Non necessita quindi di alcuna installazione driver o di utility. Molto interessante il treppiedi fornito in confezione. La webcam infatti possiede una base a clip che permette di fissarla direttamente al monitor. Tuttavia grazie al treppiedi incluso potremo comodamente posizionarla sulla scrivania in modo da ottenere un angolo di ripresa più comodo in caso di presentazioni ad esempio. La webcam naturalmente è compatibile con le principali piattaforme di videoconferenza come Zoom, Microsoft Teams e Skype.

Al prezzo attualmente di 51,30 euro su Amazon, con uno sconto di 16 euro sul prezzo di listino più un coupon di 2,70 euro applicabile direttamente dalla pagina prodotto, si attesta come uno dei migliori prodotti disponibili al momento.